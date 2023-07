Whatsapp down | l’app smette di funzionare in tutto il mondo per alcune ore

(Di giovedì 20 luglio 2023)nella sera di mercoledì 19 luglio. A partire dalle 22.30 circa,licazione di messaggistica istantanea ha subito un’interruzione temporanea in quasiil, compresa l’Italia: migliaia di utenti hanno segnalato difficoltà nell’invio e nella ricezione dei messaggi, risolte in una ventina di minuti. “Stiamo lavorando rapidamente per risolvere i problemi di connettività con”, ha scritto la società su Twitter, annunciando poco dopo che il servizio era stato ripristinato. Migliaia di utenti in ogni parte del globo avevano segnalato malfunzionamenti intorno alle 22:30 italiane, come ha rilevato anche il sitodetector, che monitora i problemi sui siti web e i principali social network in tempo reale. In appena mezz’ora, solo attraverso ...

non funziona in questi ultimi minuti in tutta Italia. Il sistema di messaggistica risulta "" da almeno una decina di minuti. Molte le segnalazioni degli utenti online. Chi utilizza la app ...La conferma delè arrivata dall' account Twitter ufficiale di: Che tradotto significa: ' stiamo lavorando velocemente per risolvere un problema di connettività cone e vi ..., la popolare app di messaggistica ha smesso di funzionare, e non è un problema del vostro smartphone. Dalle 22 italiane c'è stato infatti un boom di segnalazioni da tutta Italia per ...

WhatsApp down, messaggi bloccati sull'app in Italia: ecco cosa sta succedendo Open

WhatsApp down e problemi per l'app di messaggistica, che non funziona nemmeno nella versione web per circa un'ora ...Ritmi lenti, convivialità e accoglienza semplici in un contesto naturale che riempie gli occhi e il cuore. Se non è questa allora chissà quale altra potrebbe essere la desiderata ricetta di pace e nor ...