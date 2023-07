WhatsApp Beta porta le reazioni anche nei canali

, dopo un lungo periodo di, è ora ufficialmente disponibile per gli smartwatch WearOS. Già si poteva usufruire di una versione di prova, ma questa risultava essere poco stabile: ...è ora ufficialmente disponibile per gli smartwatch con sistema operativo Wear OS. In precedenza, una versioneera stata rilasciata alcuni mesi fa, ma questa non è una, in quanto si ...Alla conferenza I/O incentrata sugli sviluppatori a maggio, Google aveva ha annunciato il rilascio dell' app Wear OS di. L'applicazione è stata inizialmente rilasciata come versionee ...

WhatsApp beta espande a più utenti le reazioni ai messaggi nelle Community HDblog

L’innovativo strumento rileva le cellule tumorali con sensibilità del 90% e consente di intervenire asportando solo i tessuti malati ...WhatsApp has launched a standalone app for Google's Wear OS for smartwatches. Meta CEO, Mark Zuckerberg, said the app will allow users to have conversations and take VoIP calls without needing to be ...