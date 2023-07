West Ham | l’arrivo di Broja libera Scamacca? La Roma spera

(Di giovedì 20 luglio 2023) IlHam ha praticamente chiuso l’accordo con il Chelsea per arrivare all’attaccante, in passato accostato anche a club italiani IlHam ha praticamente chiuso l’accordo con il Chelsea per arrivare all’attaccante, in passato accostato anche a club italiani. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, questa mossa potrebberein direzione

Il Psg si è interessato, ma non spinge ancora con decisione, mentre i sondaggi veri dall'Inghilterra sono arrivati solo da club "minori" (e Aston Villa). In più, in rosa ci sono già Milik e ...La Fiorentina invece è reduce da un'annata agrodolce: è arrivata a giocare due finali, quella di Coppa Italia e di Conference League, ma le ha perse entrambe, rispettivamente contro Inter eGli uomini di Italiano tornano a farsi vedere dopo quella sfortunata finale persa contro il. Ma Pecchia ha una delle favorite per salire in A. L'opzione gol sembra pagata il giusto. Allo ...

Armando Broja può sbloccare definitivamente il passaggio di Gianluca a scamacca alla Roma L’attaccante albanese del Chelsea, infatti, è il primo obiettivo del West Ham e di David Moyes, l’allenatore d ...Gli Hammers sono sull'albanese Broja del Chelsea che non rientra nei piani. La mossa può liberare Scamacca per Mourinho. Ora per il West Ham è un pò più facile andare incontro ai giallorossi. Per l'az ...