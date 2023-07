Weekend sorprendente | ecco dove arriva il fresco secondo Giuliacci

Leggi su iltempo

(Di giovedì 20 luglio 2023) Un nuovo bollettino meteo è stato diffuso dal team del colonnello Mario. Se l'Italia è nella morsa del caldo ormai da settimane e le temperature non sembrava avessero intenzione di scendere, orauna buona notizia per tutti coloro che non aspettavano altro che il. Stando alle previsioni degli esperti, infatti, ildovrebbe portare con sè correnti che faranno abbassare i termometri e che miglioreranno le vacanze a molti viaggiatori. Come ricordano i meteorologi sul sito meteo.it, l'Italia sta subendo l'attacco dell'anticiclone africano, che sta mettendo a dura prova tanto i numerosi turisti che hanno scelto la penisola italiana come meta delle ferie estive quanto gli italiani stessi, che o lavorano ancora o sono vicini a uno stop dagli impegni quotidiani. ...