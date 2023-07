Nella sua conferenza stampa di presentazione, il nuovo acquisto bianconero Timothyha rivelato che il suo ex compagno canadese al Lille avrebbe chiesto informazioni sulla ...C'è soprattuttoDavid , nel mirino di Giuntoli da tempo, per il quale servirebbe un ... E lui Strizza l'occhio alla Juve, lo ha confermato pure il suo ex compagno Timothy. Scopri tutto ...Svela anche retroscena di mercatoparlando del suo amicoDavid, compagno di squadra nel Lille, per poi aggiungere: So che la Serie A e' uno dei campionati piu' belli del mondo, con ...

Weah: "Jonathan David mi ha chiesto della Juve" La Gazzetta dello Sport

Si ispira a Cuadrado, ha un cognome pesante che ha fatto la storia della Serie A. Timothy Weah è stato il primo acquisto della Juventus in estate, firmato Manna ma avallato da Giuntoli, ...TORINO — Il modo migliore scelto dalla Juventus per sostituire Cuadrado è stato trovare sul mercato un giovane che si ispirare proprio al giocatore colombiano. Questo è Timothy Weah, il figlio del Pal ...