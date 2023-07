Voto rinviato | rabbia Conte sul salario minimo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 20 luglio 2023) È ancora battaglia sul. Alla Camera è andato in scena l'ennesimo round tra maggioranza e opposizione. Nella commissione Lavoro di Montecitorio è stato il giorno del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, che ha attaccato frontalmente la premier Giorgia Meloni: «Non ha dimostrato alcuna sensibilità» rispetto «a un problema sociale così urgente» e per la «dignità di lavoratori», è il giudizio. Il dibattito si è chiuso in serata con la decisione di rinviare tutto a martedì prossimo, quando si concluderà la discussione e si voterà l'emendamento della maggioranza che sopprime il testo presentato dalle opposizioni unite tranne Italia Viva. Schlein ha ribato che continueranno «a dare battaglia in Parlamento, ma credo dovremmo raccogliere firme in tutto il Paese. Il 75% delle italiane e degli italiani è favorevole». Una ...