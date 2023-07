Volleyball Nations League 2023 | la Polonia spazza via il Brasile ed accede in semifinale Sarà sfida al Giappone

(Di giovedì 20 luglio 2023) Quello traera stato raccontato come uno dei quarti in assoluto più interessanti della VNLmaschile. Nonostante unache sulla carta poteva sembrare piuttosto equilibrata, in campo è scesa sostanzialmente una squadra sola, con lache, tra le mura di casa dell’Arena di Gdansk, hato via ilcol punteggio di 3-0 (26–24 25–21 25–20). Il solito Aleksander Sliwka è stato il grande mattatore dell’incontro, chiudendo con 16 punti, trovati sempre nei momenti decisivi del match, specialmente nella delicata fase iniziale del terzo set con ilche provava disperatamente a spingere. Tra i grandi protagonisti anche il centrale Mateusz Bieniek, assolutamente devastante con il servizio (10 punti totali, 4 ...

... la Polonia supera con il punteggio di 3 - 0 (26 - 24, 25 - 21, 25 - 20) il Brasile e si qualifica per la semifinale delle Finals diLeague (VNL) maschile 2023 . La formazione ...FIRENZE - Torna ad allenarsi la Nazionale Femminile dopo qualche giorno di break dopo le Finali dellaLeague. Le azzurre si ritroveranno a Firenze dal 24 al 31 luglio per il primo collegiale di preparazione in vista dei Campionati Europei, in programma dal 15 agosto al 3 settembre. ...La terza semifinalista delle Finals diLeague (VNL) maschile 2023 è il Giappone . La formazione nipponica, seconda al termine della fase preliminare, è tornata in campo per conquistare un altro successo e l'ha fatto, ...

Italia-Argentina di volley maschile in Nations League: orario e dove vederla in TV e streaming Sport Fanpage

Il ct azzurro Mazzanti ha convocato 18 atlete per il primo collegiale di preparazione ai Campionati Europei.Smaltita la delusione per l’eliminazione ai quarti delle VNL Final, le ragazze di Mazzanti si ritroveranno per la prima fase di preparazione ai Campionati Europei.