Volley | il Giappone surclassa la Slovenia e approda in semifinale | Ishikawa scatenato in Nations League

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ilha sconfitto laper 3-0 (26-24; 25-18; 25-22) e si è qualificato alle semifinali della2023 dimaschile. La compagine nipponica, seconda nella fase preliminare, si è imposta con il massimo scarto al suo esordio nella Final Eight di Danzica (), eliminando in maniera perentoria la settima forza della fase a gironi. Gli asiatici si sono confermati autentica mina vagante nel prestigioso torneo internazionale itinerante e sabato torneranno in campo per affrontare la vincente dell’ultimo quarto di finale tra Polonia e Brasile. Dall’altra parte del tabellone, invece, si incroceranno Italia e USA. Prestazione semplicemente straripante da parte del capitano Yuki. Lo schiacciatore ha messo a segno 27 punti (4 muri), ben ...

Il Giappone è la terza squadra a qualificarsi per le semifinali delle Finals della VNL maschile. La squadra del francese Blain con un Ishikawa in versione super (27 punti in soli 3 set) ha eliminato l ...Gli Azzurri conquistano le semifinali di Volleyball Nations League e affronteranno gli USA sabato 22 luglio con orario da definire ...