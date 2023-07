Volley femminile | Italia in collegiale per gli Europei | tornano Paola Egonu e le senatrici Rebus Antropova

(Di giovedì 20 luglio 2023), Alessia Orro, Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Sarah Fahrin Nazionale in vista deglidi, che andranno in scena dal 15 agosto al 3 settembre. L’si presenterà alla rassegna continentale con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato due anni fa e calerà i suoi assi di lusso, che non hanno preso parte alla recente Nations League (le ragazze del CT Davide Mazzanti sono state eliminate dalla Turchia ai quarti di finale). La nostra Nazionale tornerà così a poter fare affidamento sul suo opposto di riferimento, sulla palleggiatrice di punta, su due schiacciatrici determinanti e su un centrale fondamentale. Le veterane Anna Danesi e Miriam Sylla erano già presenti in Nations League, mentre non rivedremo all’opera la ...

2023 - 2024 Serie A1Squadra VeroMonza La VeroMilano scalda il motore per un nuovo percorso tutto da vivere tra Italia, per l'ottava stagione di fila in Serie A1, ed Europa, nella CEV ...Oggi e venerdì il calendario dei Campionati Europei under 17prevede due giornate di riposo. L'Italia tornerà in campo sabato 22 luglio, sempre a Vrnjacka Banja in Serbia, per giocare le ...... sono stati organizzati a Catania in occasione della Finale Nazionale Giovanile Under 16... la Federazione Italiana Pallavolo nell'ambito dell'Accademia, ha realizzato un modulo ...

La Vero Volley femminile scalda il motore per un nuovo percorso tutto da vivere tra Italia, per l'ottava stagione di fila in Serie A1 ...Smaltita la delusione per l’eliminazione ai quarti delle VNL Final, le ragazze di Mazzanti si ritroveranno per la prima fase di preparazione ai Campionati Europei.