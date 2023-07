Volley | A1 donne Cicola e Scialanca completano roster Bergamo

(Di giovedì 20 luglio 2023) Per Lunasarà la terza stagione con le orobiche- La1991 cala un tris per le retrovie: dopo la conferma di Giada Cecchetto, per completare ile disegnare la seconda linea, vestiranno il rossoblù la confermata Lunae uno dei gioielli del Settore Giovanile,

Volley femminile, Italia travolta dalla Turchia: 3-0 nei quarti di Nations League, l'avventura finisce OA Sport

In Lussemburgo si sono svolti i sorteggi di 32mi e 16mi di finale della Challenge Cup 2023-2024 di volley maschile e femminile, la terza competizione europea per importanza. Monza debutterà direttamen ...