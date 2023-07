Volkswagen - Avviati a Monaco i primi test per la guida autonoma con passeggeri

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il gruppo, tramite la sua divisione dedicata ai veicoli commerciali leggeri, ha avviato in Germania le attività di sperimentazione di un servizio di trasporto persone con mezzi a. In particolare, nelle ultime settimane sono stati utilizzati deiID. Buzz AD (Autonomous Driving) sulle strade didi Baviera. Il progetto. Il programma è stato lanciato in parallelo anche ad Austin, in Texas, ed è volto a sviluppare un servizio commerciale nei centri urbani in Europa e Nord America, sia per il ridesharing sia per i servizi di trasporto merci. "L'espansione del nostro programma di sviluppo di veicoli ain Nord America è il prossimo passo nella nostra roadmap strategica globale e il risultato di un investimento a lungo ...