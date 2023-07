VNL maschile 2023 | De Giorgi dopo la vittoria nei quarti | “I ragazzi non hanno mai abbassato il livello”

(Di giovedì 20 luglio 2023) L’Italvolleyconquista la semifinale di VNLuna netta affermazione ai danni dell’Argentina. Visibilmente soddisfatto il ct De: “Non è stata una partita facile, conosciamo la forza dell’Argentina e i suoi giocatori. Con le nostre qualità siamo stati bravi a mettere la gara su un binario favorevole, siamo stati bravi in battuta, li abbiamo messi in difficoltà in ricezione, abbiamo lavorato bene col muro-difesa, questo ha creato ansia al gioco argentino,perso un pò di fiducia. Sono contento perchè inonmaiilnonostante il risultato, dal punto di vista della mentalità è importante”. Ora il penultimo atto: “In semifinale incontreremo gli USA, una delle squadre più forti, ...

Prosegue il sognoper l'Italiaallenata da Fefè De Giorgi che a Danzica batte nettamente ai quarti di finale l'Argantina in tre set con i parziali di 25 - 17, 25 - 13, 25 - 14. I campioni del mondo adesso ...Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Giappone - Slovenia delle Finals di2023. LE OTTO QUALIFICATE ALLE FINALS GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI IL TABELLONE ......00 23/07/2023 Finale 3°/4° posto - Danzica (Polonia) ore 17:00 Finale 1°/2° posto - Danzica (Polonia) ore 20:00 *orari di gioco italiani Il Palinsesto TV delleFinals Quarti di Finale 20/07/2023 ...

Gli Azzurri conquistano le semifinali di Volleyball Nations League e affronteranno gli USA sabato 22 luglio con orario da definire ...(Carlo Lisi per iVolleymagazine.it) L’Italia è in semifinale. Ha raggiunto il primo traguardo disintegrando ogni opposizione dell’Argentina. La squadra di De Giorgi in soli 62 minuti di gioco effettiv ...