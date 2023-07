Vlahovic diventa il piano B anche per il Real Madrid | contatti diretti | ma la Juve non apre al prestito

(Di giovedì 20 luglio 2023) Prima le big di Premier. Poi il Bayern. Dopo il Psg. E ora di nuovo il. Non c'è top club in Europa che non abbia und'assalto...

Seha problemi nel gioco spalle alla porta, quando può puntare in corsa le difese è invece capace di fare la differenza. Pur essendo rigido nei movimenti, quando acceleradifficile ...... una volta che si innesca un meccanismo virtuoso,poi tutto più facile. In questo momento ... anche se non è detto: "In questo momento puntiamo fortissimo su, Milik, Chiesa e Kean. ...Noi stiamo puntando fortissimi su, su Chiesa, su Milik. Non è un segreto che dobbiamo dare ... Per noifondamentale un giocatore del genere. È un calciatore sul quale puntiamo per ...

Vlahovic diventa il piano B anche per il Real Madrid: contatti diretti ... Calciomercato.com

Blog Calciomercato.com: ".....Vlahovic rappresenta un tipo di centravanti molto diverso da Ibrahimovic, il suo idolo. Il suo tocco palla è spesso rude, non è ...L’Inter saluta Onana (oggi le visite mediche con il Manchester United che se l’è aggiudicato a 50 milioni più bonus) e accoglie Cuadrado: visite mediche a Milano per ...