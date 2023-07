Vladimir Luxuria | “Miss Italia rifiuta le ragazze trans? Scelta fuori tempo”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 20 luglio 2023) “non apre alle donne? Una”. Così, ex deputata, interviene sul dibattito. Nei giorni scorsi, la padron del concorso di bellezza più famoso d’, Patrizia Mirigliani, aveva ricordato che il regolamento parla chiaro sulla partecipazione di donne. Le finaliste dell’edizione 2022 del concorso insieme a Patrizia Mirigliani (Instagram)“Sin da quando è nato, il mio concorso prevede nel suo regolamento la precisazione secondo la quale bisogna essere donna sin dalla nascita” aveva sottolineato Mirigliani. Dichiarazioni che sono arrivate dopo che in Olanda, per la prima volta, la reginetta di bellezza è la modella Rikkie Valerie Kollé, nata maschio. Per Mirigliani ...