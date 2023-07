Vladimir Luxuria | ' Miss Italia rifiuta le ragazze trans? Scelta fuori tempo'

(Di giovedì 20 luglio 2023) "non apre alle donne? Una". Così, ex deputata, interviene sul dibattito. Nei ...

"Miss Italia non apre alle donne trans Una scelta fuori tempo". Così, ex deputata, interviene sul dibattito. Nei ...Anziana di 83 anni lascia il toyboy egiziano 37enne e lo sostituisce con un gatto: 'Lui almeno non si lamenta'contro Miss Italia: 'È arrivato il momento di aprire le porte anche ai ...Ma c'è un malinteso Le dichiarazioni diha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle persone transgender che non possono partecipare ai concorsi di bellezza ...

Vladimir Luxuria madrina del Matera Pride 2023: ospiti e programma evento Sassilive.it

"Devono essere nate donne" è la regola stabilita per il concorso di bellezza. Poco fa è arrivata la piccata replica di Vladimir ...E’ polemica tra gli organizzatori di Miss Italia e l’ex parlamentare Vladimir Luxuria. La manifestazione di bellezza, dopo il caso di Rikkie Valerie Kollé (la Miss Olanda trans), avrebbe chiuso la pos ...