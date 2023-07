Vision Pro | con la beta di Unity arriveranno migliaia di giochi Questa è la vera forza di Apple

(Di giovedì 20 luglio 2023)ha aperto il programmache permetterà di portare con pochi clickdisuOS. Grazie a PolySpatial si potranno sviluppare anche app immersive per gli ambienti condivisi....

di ricarica tramite cavo (seconda generazione) 159.00 119.00 Compra ora - 23% Apple AirPods... - 34% Hisense 55" QLED UHD 4K 55E78HQ, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby, VA, Controlli vocali ...... e ora finalmente i developer avranno la possibilità di creare app e giochi per il nuovo headsetdi Apple utilizzando il noto motore grafico Unity. L'introduzione del supporto per visionOS ...... ovvero lo spazio dove più applicazioni possono convivere con altre app in modalità multitasking.

Vision Pro, con la beta di Unity arriveranno migliaia di giochi ... DDay.it

A partire da oggi, alcuni sviluppatori possono utilizzare il popolare software Unity per creare app e giochi per l'imminente visore Vision Pro di Apple.