Virginia Mihajlovi? lancia una frecciatina ad alcuni invitati alle sue nozze

Nel giorno del matrimonio con Alessandro Vogliacco, celebrato a Monopoli sabato 17 giugno, il pensiero dinon poteva non andare al padre Sinisa, morto lo scorso 16 dicembre. " Papà, io ti ho sentito tutto il tempo accanto a me , mi hai accompagnato anche tu all'altare insieme ai miei ...La coppia si è giurata amore eterno nella cattedrale della città , che proprioqualche ... come il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic, amico fraterno di Sinisa, scomparso lo ...Le ultime sono quelle diche cerca di guardare avanti e, nelle storie Instagram, ha mostrato la sua speranza dopo la morte del papà . ., la sua speranza dopo ...

Virginia Mihajlovic si è sposata: il tenero pensiero per papà Sinisa Vanity Fair Italia

Lo scorso 17 giugno Virginia Mihajlovic ha sposato il suo storico compagno Alessandro Vogliacco. Come in molti sapranno i due sono legati da anni e dal loro amore è nata anche una figlia, Violante. Po ...La figlia di Sinisa, che ha sposato lo scorso giugno il calciatore del Genoa, ha svelato alcuni curiosi retroscena sul matrimonio ...