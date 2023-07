Violenta grandinata in Veneto | i parabrezza delle auto distrutti a Tezze sul Brenta – Video

(Di giovedì 20 luglio 2023) I vigili del fuoco sono stati impegnati inper tutta la notte con centinaia di richieste d’intervento per i violenti temporali di acqua, grandine e vento che hanno interessato gran parte della regione. Le squadre di Venezia, Treviso, Padova, Vicenza, Verona sono state all’opera, in particolare, per il taglio di piante e alberi che hanno invaso le sedi stradali ma anche nella rimozione di lucernari, vetri e altri elementi pericolanti causati dalle violente grandinate e dal vento. Interventi anche per la messa in sicurezzacoperture dei tetti. Il dispositivo di soccorso è stato rinforzato con l’arrivo di squadre provenienti da fuori regione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

I vigili del fuoco sono stati impegnati in Veneto per tutta la notte con centinaia di richieste d'intervento per i violenti temporali di acqua, grandine e vento che hanno interessato gran parte della ...

Violenta grandinata in serata su Padova e provincia. Tantissimi i danni TG Padova

MONTEBELLUNA. Mentre gran parte dell'Italia boccheggia per il gran caldo, un'ondata di maltempo ha colpito invece il Nord-Est dell'Italia e in particolare il Veneto, dove ieri si è abbattuta una viole ...Un'ondata di maltempo ha colpito il Nord-Est dell'Italia. Una violenta grandinata ha interessato il Veneto, soprattutto i comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba. Sono piovu ...