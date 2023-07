Vingegaard | il giallo della maglia gialla | il danese è troppo forte per tutti e alimenta i soliti sospetti

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 20 luglio 2023) Jonase il Tour de France è ormai nelle sue mani. La grande Boucle sarà sua per il secondo anno consecutivo e visto come corre , in salita e a cronometro, e l’età che ha, è possibile immaginare che in futuro batta ogni record. Un successo che si porta dietro qualche qualche “voce” (per ora del tutto ingiustificata) di doping.puntualmente smentiti perché il campione scandinavo ha superato ogni test antidoping. E le ombre che si addensano sul suo conto riportano le maldicenze nel ciclismo, per quanto la più grande corsa a tappe del mondo abbia dovuto affrontare in un passato nonlontano il traumascoperta del grande baro, quel Lance Armstrong vincitore di sette edizioni consecutive rivelatosi, alla fine, un ...