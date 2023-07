Villar Perosa salta | la Juventus annulla la tradizionale amichevole della famiglia Agnelli

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il prossimo 24 luglio lafesteggerà i 100 annipresidenza. Nonostante questo prestigioso traguardo, però, la società bianconera hato la celebrein, che simboleggiava il grande rapporto tra la proprietà torinese e il club.: IL MOTIVO DELL’MENTO Problemi di capienza limitato dell’impiantocittadina piemontese, ma anche il fitto calendario di amichevoli estive che vedrà impegnata la squadra di Allegri, hanno spinto la società bianconera a non onorare il rituale appuntamento che soltanto in due occasioni, nel 2020 e nel 2021, non si tenne causa pandemia da ...