Vigilanza | dopo l’articolo del Fatto e le proteste sindacali l’azienda rinuncia al contratto Ugl Ma solo per evitare un “danno all’immagine”

(Di giovedì 20 luglio 2023) Niente dumping contrattuale, per stavolta. La Battistolli Servizi Integrati Srl dell’omonimo Gruppo dellaprivata ha deciso di non applicare ai suoi dipendenti ildi categoria siglato dall’Ugl e “attenta riflessione, di dare corso unilateralmente all’applicazione dell’ipotesi di accordo del nuovoccnlPrivata e Servizi di Sicurezza” sottoscritta il 30 maggio 2023 da Cgil, Cisl e Uil. Perché la scelta, scrivein una nota del 19 luglio, è stata “recepita negativamente sia dagli organi di stampa sia dal mercato e tale atteggiamento contrario potrebbe causare una lesionedi serietà ed affidabilità” del Gruppo Battistolli. Insomma, fa malvolentieri un passo indietro ma nega categoricamente l’intenzione di ...

Lo sottolineano fonti di Governol'accordo di rimodulazione raggiunto con la Commissione, e ... dallasui prodotti immessi nel mercato a energia elettrica e gas). A fronte di queste ...La vittima ha riferito l'accaduto alla madre e alla sorella maggiore circa un'ora, mentre si trovavano in un bar: 'Mi ha toccato quello della' , avrebbe ripetuto insistentemente la ...L'ufficialità è arrivatail comunicato di ieri, mercoledì 19 luglio, diramato dalla Co. Vi. So. D (Commissione disulle Società di Calcio Dilettantistiche) che annunciava quanto segue: ...

Vigilanza, dopo l’articolo del Fatto e le proteste sindacali l’azienda rinuncia al contratto Ugl Il Fatto Quotidiano

Il dramma nel Vicetino. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo Jordan Isaac Oduro sarebbe sfuggito alla vigilanza del nonno che si era addormentato ...Dopo la sentenza del tribunale, anche il ricorso respinto che stravolge il calciomercato del club. La ‘mazzata’ è ora ufficiale. Tribunale (LaPresse) – Calciomercato.it Come riportato da ‘Foot Mercato ...