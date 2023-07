VIDEO Tour de France 2023 | tappa di oggi | highlights e arrivo Asgreen in fuga beffa il gruppo | Trentin chiude ottavo

(Di giovedì 20 luglio 2023) Fa festa Kaspernella diciottesima frazione delde. Dopo essere andato ina inizio giornata insieme a Victor Campenaerts e Jonas Abrahamsen (a questi si è poi aggiunto Pascal Eenkhorn), il danese della Soudal – Quick Step è resistito nel finale al rientro dele grazie a una grande volata ha battuto i suoi compagni disul traguardo di Bourg-en-Bresse, andando dunque a prendersi il primo successo in carriera alla Grande Boucle. Nessun grattacapo per Jonas Vingegaard in chiave classifica generale: il danese della Jumbo – Visma è arrivato con ilprincipale e ora è dunque ancora saldamente in maglia gialla. Bastano pochi minuti e parte già ladi giornata: a formarla ci sono Kasper ...

Ma la maggior parte delle date delestivo sono previste nel mese più 'caldo', agosto. ...lacrimosa Scetate vajò Me so 'mbriacato Il bar della rabbia Vivere la vita Di seguito il...Si veda Rush!, l'ultimo disco, il cuili porterà nei prossimi mesi in tutto il mondo, Madison ... Premiati come Favorite Rock Song agli American Music Awards con 'Beggin'' e Best Alternative...Kasper Asgreen vince la 18ª tappa delde France a Bourg En Bresse: il commento di Ciro Scognamiglio, in studio con Giacomo ...

Tour de France - Pello Bilbao perde la pazienza! C'è troppa gente e rifila un pugno a un tifoso sul Col de la Loze Eurosport IT

(www.stadiotardini.it) - Musica in Castello, nella serata di mercoledì 19 luglio 2023, ha ospitato un evento storico, ossia l'unico concerto gratuito - ParmaPress24 ...Kasper Asgreen ha vinto la diciottesima tappa del Tour de France 2023, la Moutiers-Bourg en Bresse di 185 chilometri ...