VIDEO ? Cuadrado arriva ad Appiano Gentile | l’Inter lo accoglie così!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 20 luglio 2023)è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dele lo sarà (almeno) per tutta la prossima stagione: ildell’nza per il suo arrivo ad? Juanè diventato un nuovo giocatore dele il club nerazzurro, come testimoniato da un nuovosu Twitter, l’ha accolto così ad: «Benvenuto ad. Forza Inter!». Benvenuto ad#ForzaInter #WelcomeJuan pic.twitter.com/2aUUOMqpKA — Inter (@Inter) July 19, 2023 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...