Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2023 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 luglio 2023)DEL 20 LUGLIOORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA FLAMINIA E CASSIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE NOMENTANA ETERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER IN INCENDIO IN PROSSIMITA DELLA SEDE STRADALE SI STA IN CODA ALTEZZA CASTELNO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SUL LITORALENO UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I ...