Verona | Baroni dopo il tris alla Top 22 | “Oggi era difficile trovare giocate e gol con questo ritmo”

(Di giovedì 20 luglio 2023) “Eralee il gol con. Sono partite che servono perla condizione, e mi servono per vedere i ragazzi che non conoscevo prima. C’è ovviamente da lavorare, lo sappiamo”. Lo ha detto l’allenatore del, Marco, al termine dell’amichevole vinta per 3-0 contro la Selezione Top 22 Dilettanti Veronesi: “ho chiesto ai ragazzi di giocare con velocità e di muovere la pvelocemente, ma non era facile perché queste sono squadre che si abbassano molto e non lasciano spazio, e diventano partite complicate dal punto di vista dello sviluppo del gioco. Ora è importante lavorare, mettere sudore e fatica addosso. Per il resto vedremo”. SportFace.