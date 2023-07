Venice 2089 | il gioco made in Italy arriva su console

Leggi su seriea24

(Di giovedì 20 luglio 2023) (Adnkronos) –è un videonarrativo ed esplorativo ambientato in una Venezia del futuro colpita dagli effetti del cambiamento climatico, vincitore dell’ultima edizione di Red Bull Indie Forge e, recentemente, del premio Best Italian Debut Game ottenuto durante gli Italian Video Game Awards 2023. Realizzato da Safe Place Studio, giovanissima casa di sviluppo indipendente fondata nel 2021,ora sulle principalidi: il 20 luglio 2023 per Xbox e il 27 luglio per Playstation e Nintendo Switch.vede come protagonista Nova, un’adolescente in vacanza nella sua città natale. La storyline delè ispirata ad avvenimenti realmente accaduti nella ...