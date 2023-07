Veneto travolto dal maltempo | chicchi di grandine grandi come limoni Zaia | “110 feriti”

(Di giovedì 20 luglio 2023) Una nuova ondata dihail nordest e in particolare il, causando 110. Unanata intensa, con, ha causato danni ad auto, abitazioni e coltivazioni. Nessuna provincia è stata risparmiata dai danni, dalla Riviera del Brenta a Bassano del Grappa, dalle Prealpi alla Pianura Trevigiana, dal Garda fino all’Alta Padovana. “Ringrazio ancora una volta i soccorritori ed i tecnici che sono intervenuti nell’immediatezza degli eventi e che continuano in queste ore nelle opere di ripristino e censimento dei danni”, ha dichiarato il presidente della Regione, Luca. Secondo Coldiretti, ildi ...

Grandine grossa come palle da tennis, alberi spezzati come grissini Prima Venezia

