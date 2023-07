Veneto | la grandine fa danni | 110 feriti

(Di giovedì 20 luglio 2023) L'ondata di maltempo con grandinate di eccezionale intensità e raffiche di vento, che ha colpito le province venete nella serata di mercoledì 19 luglio 2023, ha causato anche il ferimento di decine di persone oltre aingenti ad abitazioni, capannoni e coltivazioni. "E' salito a 110 il numero delle persone ferite con traumi determinati dalla, da cadute e da rotture di vetri - ha annunciato il Presidente della Regione, Luca Zaia -. Ringrazio ancora una volta i soccorritori ed i tecnici che sono intervenuti nell'immediatezza degli eventi e che continuano in queste ore nelle opere di ripristino e censimento dei". Zaia rimane in costante contatto con la Protezione Civile, il Suem e tutti i volontari che stanno prestando soccorso in seguito degli intensi eventi meteorologici che hanno interessato ...

