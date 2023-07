Vaticano | Becciu replica al “pm” Diddi | accuse false | scambia me per Perlasca Era lui che teneva la cassa

(Di giovedì 20 luglio 2023) Accusato di ogni nefandezza dal cosiddetto Promotore di giustizia, Alessandro, nel processonesull’acquisto del palazzo londinese di Sloane Avenue – una specie di gigantesco contenitore dove l’avvocato romano di Salvatore Buzzi chiamato ora qui Oltretevere a svolgere il ruolo di pm della Santa Sede, ha ficcato ogni questione possibile – il cardinale Angelo, imputato, si toglie qualche sampietrino dalle scarpe. “Il Promotore continua a raccontare fatti sul mio conto totalmente lontani dalla realtà, che respingo con forza cosi come respingo ogni singola accusa. Nessuna esclusa. E lo faccio per amore di verità”, dice tutto d’un fiatoin una dichiarazione spontanea dopo che gli è stato concesso di intervenire questa mattina in Aula nel corso del processo davanti al Tribunale ...

"Io non ho incitato, ho solo chiesto di studiare una proposta". Lo ha spiegato il cardinale Angelo, contestando l'accusa del promotore di giustizia, Alessandro Diddi, di aver caldeggiato un investimento in Angola " poi non andato in porto - quando era sostituto alla Segreteria di ...fa finta non comprendere la lettura che l'Ufficio dà dei fatti e quali sono le questioni in ... Questo il commento del promotore di giustizia, Alessandro Diddi, alle lunghe dichiarazioni ...Angelo, nelle dichiarazioni spontanee rese durante l'udienza odierna del processo in corso insugli investimenti finanziari della Segreteria di Stato a Londra. 'Il professor Diddi ...

Processo in Vaticano: Becciu, "respingo ogni singola accusa" Servizio Informazione Religiosa

“Il Promotore continua a raccontare fatti sul mio conto totalmente lontani dalla realtà, che respingo con forza cosi come respingo ogni singola accusa. Nessuna esclusa. E lo faccio per amore di verità ...«Il Promotore continua a raccontare fatti sul mio conto totalmente lontani dalla realtà, che respingo con forza cosi come respingo ogni singola accusa. Nessuna esclusa. E lo ...