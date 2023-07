Vangelo di oggi 20 Luglio 2023 | Mt 11 | 28-30 | Video commento

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi giovedì 20, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”. “L’invito del Signore è sorprendente: chiama a seguirlo persone L'articolodi20: Mt 11,28-30proviene da La Luce di Maria.

Matteo 11,28 - 30 - Giovedì della XV Settimana del TO (20 luglio 2023) - Due sensazioni rendono la vita un inferno: sentirsi soli, e sentirsi schiacciati dalle circostanze . Gesù neldisembra prendere di petto proprio queste due cose terribili che molto spesso rovinano la vita. La sua soluzione è semplice: vivere insieme con Lui. Portare i pesi insieme con Lui. ...... Bettazzi 'non ha mai smesso di portare con libertà ilovunque', è stato 'un vescovo del ... le tristezze e le angosce degli uomini d', dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono' ......sorella deldi Charles de Foucauld uccisa a Pourt - au - Prince il 25 giugno 2022 pochi giorni prima del suo 65 o compleanno, si intrecciano e si spiegano nel "martirio" che ancoraè una ...

In quel tempo, Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ...Riforme (Commenti) Il divario territoriale non si riduce, ed anzi tende per molti profili ad allargarsi, sia pure meno e più lentamente rispetto alla caduta seguita alla crisi del 2008. Di Massimo Vil ...