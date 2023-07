(Di giovedì 20 luglio 2023) CHE COSA CI È CONCESSO - Il punto di partenza e un dato di fatto da cui non ci è concesso prescindere è, se viaggiamo in aereo, quanto bagaglio ci è concesso imbarcare con la tariffa del nostro ...

Valigia troppo pesante Qualche trucco per alleggerirla TGCOM

Ci sono persone capaci di far entrare tutto il necessario in un minuscolo trolley, ma per lo più tendiamo a creare bagagli ingombranti e, soprattutto, pesantissimi e difficoltosi da spostare.Ormai è un classico: la valigia viene riempita con tutto quello che serve ... pesare un bagaglio con una bilancia pesapersone è complicato se non impossibile, se il collo è troppo grande.