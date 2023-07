Valeria Marini Ritrova L’amore Con Il Noto Politico!

Nuovo amore perSì, e anche noto. Si tratterebbe, infatti, di un politico italiano. A rivelarlo è il settimanale Diva e Donna a cui Valeriona nazionale ha parlato, seppur non ufficializzando la ...74 Da soli su una spiaggia si lasciano andare a baci e carezze. Sono la nota showgirle il deputato Gimmi Cangiano, pizzicati dai fotografi del settimanale "Diva e Donna" a Ponza dove entrambi sono in vacanza insieme ad amici. - continua sotto - 42 anni, nativo di ...Accanto a lui - oltre ai tre tenori de Il Volo - l'immancabile, ormai "padrona di casa" della rassegna, ma anche tanti personaggi dello sport, della cultura, del giornalismo e del jet -...

Valeria Marini ha un nuovo amore, paparazzata al mare con il politico Gerolamo Cangiano Fanpage.it

Dopo la storia con il giovane Eddy Siniscalchi, la soubrette è stata pizzicata in atteggiamenti intimi con un altro uomo.Novità in amore per Valeria Marini.La showgirl è stata paparazzata da Diva e Donna mentre bacia con trasporto Gerolamo Cangiano, detto Gimmi. È il deputato casertano di Fratelli d’Italia, partito ...