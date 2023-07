Valeria Marini beccata a Ponza con la nuova fiamma | è un noto politico

(Di giovedì 20 luglio 2023) Personaggi tv.con la sua: è il– Sembra sia tornato il sereno per. La nota showgirl è stata paparazzata in barca al largo dell’Isola diassieme ad un. La 56enne romana si è lasciata andare a tenere effusioni con il nuovo fidanzato. Ecco di chi si tratta… (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:: annuncio shock a “Oggi è un altro giorno” Leggi anche:a Cortina con il fidanzato Eddy Siniscalchi: le confidenze sull’intimità...

L'isola di Ponza ha fatto ritrovare l'amore a. La showgirl, dopo l'addio all'imprenditore Eddy Siniscalchi, è tornata a sognare al fianco di un nuovo cavaliere. Chi ha rubato il cuore alla soubrette Si tratta del deputato ...Super - gossip estivo che riguarda, che da quando è naufragata la sua storia d'amore con Eddy Siniscalchi non ha più trovato un compagno fisso, almeno per quanto è trapelato. Eppure, ora, le cose sarebbero cambiate... ...La famiglia Di Rienzo ha infatti già realizzato i gioielli delle altre regine di Giostra, da Simona Ventura ae Nancy Brilli . 'I gioielli pensati per Ornella Muti', spiegano gli ...

Valeria Marini, pizzicata tra le braccia di un deputato di FdI. Ecco chi è lui Il Tempo

L'isola di Ponza ha fatto ritrovare l'amore a Valeria Marini. La showgirl, dopo l'addio all'imprenditore Eddy Siniscalchi, ...Galeotta fu l'isola di Ponza. Il mare e gli scenari suggestivi hanno fatto da sfondo alla passione scoppiata tra il deputato casertano di Fratelli d'Italia Gerolamo Cangiano e Valeria Marini.