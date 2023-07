Vademecum per il buon mantenimento del proprio condizionatore

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 20 luglio 2023) Freelancer working from home sitting at desk with digital tabletCinque consigli (più uno) per una prova di estate: ilper la manutenzione a cura dell’Italtherm Apparecchi sempre più efficienti ed intelligenti, dotati di tecnologia Inverter e IoT integrati, non bastano da soli a dare un taglio ai consumi e quindi alla bolletta. Italtherm, azienda italiana leader nella produzione di impianti di riscaldamento e raffrescamento, ha stilato unin cinque punti per condizionatori sempre al top. Con l’arrivo del caldo, ritorna protagonista nelle case e negli uffici il: tanto che una famiglia italiana su due utilizza un sistema per il condizionamento domestico e quasi una su tre è abituata ad accenderlo tutti i giorni durante i mesi più caldi (Istat 2022). Gli incentivi fiscali, ...