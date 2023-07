Utero in affitto solidale | nel Pd cresce il fronte del no | ecco chi voterà contro in dissenso dal partito

Quindi sarà anche una battaglia di principio, sicuramente migliore di quella sull'in, ma è perdente. Non scalda i cuori. E i sondaggi lo dimostrano. - Sulla questione Santanchè , ...... già sulla differenza traine gestazione per altri è in corso una grande battaglia, dove l'esercito della Concia sta con il primo termine e gli oppositori con il secondo. Una vera e ...Il Pd non vota sull'in, alzando bandiera bianca persino sui diritti civili causa divisioni interne. Ma perlomeno, come spiegato da Elly Schlein in una suggestiva intervista al Corriere della Sera , il ...

I dem scappano sull'utero in affitto. «Non votiamo l'emendamento Magi» La Verità

Doveva essere la soluzione per togliersi dall impiccio. La mossa anti imbarazzi, che avrebbe evitato al Pd di dare (di nuovo) l immagine di un partito spaccato. Invece la scelta di ...Utero in affitto. Pro Vita Famiglia: voto su pregiudiziali dimostra legittimità proposta ora si voti subito. «Bene il voto della Camera che ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità della propo ...