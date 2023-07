Usa - Cina | Xi incontra Kissinger a Pechino

...a Sud per mettere pressione alla Crimea rendendola "a tiro" dei missili Himars forniti dagli. ... Con laspettatrice interessata vista la questione Taiwan che prima o poi dovrà essere "risolta" ...Gli indici asiatici I titoli di Hong Kong hanno annullato i guadagni, mentre i piani dellaper ... I piani di Mr Ion Spreaker Giappone edAnche le azioni giapponesi e i futures statunitensi ...Kissinger, che ha 100 anni, è stato l'architetto dello storico riavvicinamento trae Stati Uniti negli anni Settanta. 20 luglio 2023

Il Presidente cinese Xi Jinping ha incontrato oggi a Pechino l'ex Segretario di Stato americano Henry Kissinger: lo riporta l'emittente statale Cctv senza fornire per il momento ulteriori dettagli. (A ...L'hanno definita la mobilità "del bastone e della carota" e in Cina per le auto elettriche sta funzionando alla grande. Il passo successivo, già in essere, sarà il dominio del mercato mondiale ...