Uragano FIFA | cacciate dal campionato

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 20 luglio 2023) Laè chiamata a una decisione veramente considerevole: escludere daldue squadre di club, a causa di una grave violazione. Le polemiche nel mondo del calcio sono frequenti, e in Italia lo si sa bene. E le cose sono ovviamente ancora più grosse quando di mezzo c’è una figura controversa come Gianni Infantino, il discusso presidente della. In questi giorni, il capo del calcio globale è stato chiamato in causa, tramite l’organizzazione che presiede, per risolvere una disputa regolamentare molto importante. In ballo c’è il destino di ben due club europei, che rischiano di venire esclusi dal. Questioni che in Italia possono sembrare quasi all’ordine del giorno. Le polemiche sulla possibile esclusione della Juventus dalle coppe europee si rincorrono ormai da mesi, mentre questa estate sarà ...