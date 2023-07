‘Uomini e donne’ | per il pubblico cambia tutto | le novità della prossima edizione

Leggi su dilei

(Di giovedì 20 luglio 2023) Format vincente non si, ma qualche piccolaè sempre ben accetta, anche nel caso di programmi di successo comee Donne‘. Lo show di Maria De Filippi, confermato senza riserva alcune nei palinsesti Mediaset del prossimo autunno, riserverà infatti delle sorprese alche da anni segue con curiosità e pathos le vicende dei tronisti e dei protagonisti del parterre Over. Imenti non riguardano ovviamente la conduttrice, per la quale Pier Silvio Berlusconi ha speso parole di grande stima ed affetto, ma i contenuti e il cast del dating show. Si preannuncianocoraggiosae e per molti versi anche inaspettate, che potrebbero tuttavia piacere anche agli aficionados die ...