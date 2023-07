Uno spuntino tra le nuvole

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 20 luglio 2023) «Gli ultimi tre giorni di gara sognavo di mangiare una pizza. Questa voglia mi ha accompagnato fino al traguardo. Un giorno ho finito la gara a Locarno in Svizzera e non mi sembrava il posto giusto per una Margherita. Poi sono atterrato in una valle laterale sopra Trento dove di pizzerie non c’era neppure l’ombra. L’ultimo giorno mi sono fermato in una valle austrica dove non prendeva neppure il cellulare. Finita la gara ho detto “la pizza in Austria non la prendo”. Così ho aspettato di rientrare in Italia dove finalmente ho mangiato due pizze». A parlare è l’altoatesino Aaron Durogati, paraglider professionista classe 1986, atleta tra i piloti più forti al mondo. A giugno ha concluso la Red Bull X-Alps 2023, la gara di hike&fly, vale a dire escursionismo abbinato al volo in parapendio, più dura al mondo. I 32 atleti partecipanti partiti da Kitzbühel in Austria, hanno percorso ...