Unicef | in Italia sei milioni di bambini esposti ad ondate di calore

Sono le stime dell'Unicef che aggiunge "entro il 2050 tutti i 2,02 miliardi di bambini nel mondo saranno esposti a un'alta frequenza di ondate di calore". "Sono dati preoccupanti, sui cui non dobbiamo abbassare la guardia": lo ha dichiarato Andrea Iacomini, portavoce dell'Unicef, in merito ai problemi portati dai cambiamenti climatici. "Le ondate di calore stanno aumentando". L'Unicef stima che entro il 2050, tutti i 2,02 miliardi di bambini nel mondo saranno esposti a un'alta frequenza di ondate di calore, indipendentemente dal fatto che il mondo raggiunga uno "scenario di basse emissioni di gas serra".

Cambiamenti climatici: Unicef, "in Italia nel 2020 erano 6,1 milioni i ... Servizio Informazione Religiosa

1 bambino su 3 vive in Paesi che affrontano temperature estremamente elevate e circa 1 su 4 è esposto a un’alta frequenza di ondate di calore ...Nel mondo sono 559 milioni i bambini esposti a un’alta frequenza di ondate di calore (in media 4,5 o più all'anno. Inoltre, 624 milioni di bambini sono esposti a una delle altre tre condizioni di cald ...