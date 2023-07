“Una scena straziante” Choc in spiaggia | papà Lorenzo muore a 32 anni Doveva sposarsi fra poco

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 20 luglio 2023) Un’altra tragedia al mare, un’altra giovane vita stroncata. La vittima aveva solo 32, lascia un bimbo piccolo e la compagna che avrebbe dovuto sposare a dicembre prossimo. Una“terribile, non c’è stato nulla da fare, è stato”, ha detto un bagnante quando si è consumato il dramma sulladi Numana (Ancona), davanti allo stabilimento Eugenio.Ferri è morto davanti agli amici per un malore fatale mentre nuotava. I soccorsi, seppur tempestivi, si sono rivelati inutili. Il massaggio cardiaco e le manovre rianimatorie sono andate avanti per mezz’ora ma non sono bastate a salvargli la vita. 32, era un ingegnere e come detto anche un giovane. Stando alle prime ricostruzioni fornite dai testimoni,Ferri ...