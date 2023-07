Una notte caleidoscopica a Formia | con “Note diffuse”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 20 luglio 2023)– Un caleidoscopio di emozioni, sollecitate dall’avvicendamento di luci, colori, immagini, figure, musiche, accompagnerà il visitatore attraverso un insolito percorso tra i crocevia nevralgici della città: un approdo degli occhi e dell’anima a “piccoli porti” disseminati nel cammino, ove trovare rifugio ai frenetici ritmi quotidiani o alle vacue pause vacanziere, per riaccendersi allo spirito di intraprendere nuove esperienze sensoriali e alla passione curiosa per la Cultura in genere. Un grappolo di gazebo intreccerà Piazza Mattei alla Chiesa di San Giovanni: al suono di strumenti musicali ogni piccola unità si trasformerà in un’Entità in movimento e interattiva di espressioni culturali varie, che indosseranno i panni del fumetto, della poesia, della pièce teatrale, del canto, del racconto per bambini e per adulti, dell’invocazione alla Madre Terra, ...