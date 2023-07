Una legge sullo spazio entro fine 2024 La riunione dell’intergruppo Space economy

Leggi su formiche

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il nostro Paese è pronto a essere sempre più protagonista dell’orbita. Questo è il messaggio che emerge dall’incontro “– una sfida per l’Italia”, organizzato dall’Intergruppo parlamentare. Un’opportunità preziosa per fare il punto sulle sfide nelloe del nuovo protagonismo ricercato dall’Italia e dal suo comparto industriale di settore, dal momento che “lo, che una volta poteva apparire settore di nicchia, è diventato importantissimo”, come ha sottolineato il ministro delle Imprese e del made in Italy (Mimit) con delega al coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, Adolfo Urso. È stato proprio il ministro a chiarire quale sarà l’obiettivo: “diventare protagonisti della colonizzazione dello ...