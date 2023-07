Un pioniere della rimozione di anidride carbonica basata sulla natura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 luglio 2023) Dopo sette anni di esperienza nella piantagione di alberi in Indonesia e Uganda con la ONG Fairventures Worldwide (FVW), c’era una sfida che continuava a presentarsi: come misurare e riferire accuratamente il nostro impatto al nostro team, ai nostri partner e ai nostri donatori? Potresti aver letto del numero di alberi da piantare in tutto il mondo per rimuovere una certa quantità di CO2 dalla nostra atmosfera. Ma il numero di alberi in sé non è sufficiente. Da dove vengono questi numeri e possiamo fidarcene? In che modo si può accrescere ladi(carbon dioxide removals, CDR) e far sì che il rimboschimento sia redditizio per i coltivatori di alberi? Come soluzione a questa sfida, nel 2021 è stata fondata TREEO Fairventures Digital GmbH come spin-off tecnologico di FVW. Tre anni prima di fondare TREEO, ...