Un anno dopo le dimissioni | girano voci clamorose su Mario Draghi

(Di giovedì 20 luglio 2023) Orasi lascia tutto alle spalle: politica e polemiche. Il suo governo fu quello delle crisi. Quando l'ex presidente della Bce varcò la porta di Palazzo Chigi, era in corso la pandemia. Un momento tutt'altro che semplice e che il premier cercò di affrontare con una campagna vaccinale ex novo. Gli esordi - ricorda Il Corriere della Sera - furono complessi: mancavano le dosi e l'allora presidente del Consiglio, seccato dal comportamento dei partner europei, prese a chiamare insistentemente i suoi potenti amici ai vertici delle multinazionali farmaceutiche americane perché lo aiutassero. "Devono sentirsi stalkerizzati", confidò un giorno a un ministro: "Non mi rispondono più". Alla fine risposero e il piano anti-Covid risultò vincente. Poi la guerra in Ucraina che causò la crisi economica. Ma nonostante questo la sua posizione rimase ...

Mario Draghi, un anno dopo le dimissioni: la sua nuova vita Liberoquotidiano.it

