Ultime Notizie – Ucraina | attacchi russi su Odessa e Mykolaiv

(Di giovedì 20 luglio 2023) (Adnkronos) –suin. Per quanto riguardasi tratta della terza notte diaerei alla regione. Nelle scorse ore sono state avvertite esplosioni nei pressi del porto, come hanno riferito media locali. E’ entrata in azione la difesa aerea. La popolazione è stata allertata dopo che sono stati registrati lanci di missili supersonici antinave e invitata a stare al riparo. Su Telegram il governatore della regione, Oleh Kiper, ha riferito del ferimento di almeno due persone, di “distruzione nel centro di”, con un “incendio in un’area di 300 metri quadrati”. E’ di almeno 18 feriti, tra i quali cinque minori, il bilancio delle vittime di un bombardamento russo che ha ...

Ledi calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di giovedì 20 luglioL'Inter accoglie Juan Cuadrado, con la curva nerazzurra che ha ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:Questetre righe non mi piacciono. Aggiungi soltanto... Perché' Ustica, 43 anni dalla ...che di quanto al Cop si fece in quelle ore affannate a cavallo della strage per accertaresulla ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 19 luglio Sky Tg24

Le forze russe hanno usato artiglieria, mortai e razzi non guidati per colpire la comunità di Krasnopillia nelle ultime 24 ore. A seguito di uno dei bombardamenti, sono stati danneggiati almeno otto ...Ricette antiche che evocano sapori del passato Dal 1898 recita con orgoglio l’insegna. La proposta è ricca e contempla i principali piatti della tradizione come i vincisgrassi, ...