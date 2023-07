Ultime Notizie – Spazio | Thales Alenia Space sigla contratti per 300 mln per Galileo Seconda Generazione

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 20 luglio 2023) L’Europa corre sulla realizzazione delladi satellitiha firmato con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) – che agisce in nome e per conto dell’ Agenzia dell’ Unione Europea per il Programma Spaziale (Euspa) e con l’Unione Europea rappresentata dalla Commissione Europea –per un importo complessivo di oltre 300 milioni di euro per la progettazione e realizzazione, attraverso il suo consorzio europeo, del segmento di missione di terra didie per la fornitura delle attività di supporto ingegneristico del sistema. La joint venture tra(67%) e Leonardo (33%) spiega che questi due, nei ...