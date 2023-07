Ultime Notizie Serie A | Juve e Milan partono per gli USA | i convocati; Sandro Sabatini punge la Roma

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24, idi Allegri per la tournée americana Idi Allegri per la tournée americana della: Pogba e McKennie in gruppo, non c’è Adrien Rabiot., iper la tournée americana Idelper la tournée americana: i rossoneri affronteranno nelle prossime settimane Real Madrid, Barcellona e: «Ad oggi laè più debole dell’anno scorso», giornalista, ha parlato del mercato della ...