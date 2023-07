Ultime Notizie Roma del 20-07-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Ester in apertura il giorno in Ucraina iniziato a usare le bombe a grappolo inviate dagli Stati Uniti nel sud del paese arrivano nuovi attacchi russi un civile morto in seguito alle bombe lanciate sul Nicolai te l’ho detta che hanno provocato almeno 20 feriti tra cui cinque va autista un missile Russo ha colpito anche il Consolato Cinese le bombe hanno danneggiato una scuola è un centro culturale Intanto il cardinale Matteo zuppi ha consegnato a weiden nel corso della missione Washington per la pace in Ucraina una lettera del papà andiamo in Egitto oggi dovrebbe essere il giorno dell’arrivo di Patrick zaki in Italia come annunciato ieri dalla premier e Giorgia Meloni dopo la grazia concessa dal presidente egiziano al-sisi una giornata attesa per la famiglia dall’Italia la comunità ...