Ultime Notizie Roma del 20-07-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 luglio 2023)dailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in Egitto in apertura Patrick zaki è libero è stato rilasciato dopo la grazia concessa dal Presidente al Sisi appena liberato dopo aver stretto la mano ad un uomo della sicurezza e maglietta a righe al limitare di una serie di transenne a Bra per fare i secondi la madre poi la fidanzata la sorella è il padre ora sono libero penso di tornare in Italia il prima possibile Speriamo venga presto ha detto ai giornalisti nessun Baratto nessuna trattativa sottobanco il Governo è stato in grado di tornare in Italia un giovane ricercatore che rischiava di stare ancora un po’ di tempo in carcere ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio tajani a chi ipotizzava un presunto baratto tra la liberazione di Patrick zaki è il caso regeni riguardare i geni ...